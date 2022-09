Liverpool met de billen bloot in Italië, Bayern wint kraker tegen Inter

Naast Club Brugge kwamen er nog heel wat ploegen in actie in de Champions League met onder meer finalist van vorig seizoen Liverpool.

Blamage Liverpool

En dat Liverpool ging stevig onderuit in Napoli. Na 5 minuten kreeg Napoli een strafschop en Zielinski zette die om. Een kwartier later kon Osimhen de score verdubbelen vanop de penaltystip maar de Nigeriaan (ex-Charleroi) miste. Toch werd het nog 2-0 via Anguissa en nog voor de rust zorgde Giovanni Simeone voor de 3-0 ruststand.

Liverpool leek richting een regelrechte blamage te gaan toen Zielinski enkele minuten na de rust de 4-0 maakte maar Luis Diaz kon al snel de eer nog redden.

Atletico-Belgen winnen in extremis van Porto, kleine opsteker voor Club.

In dezelfde groep van Club Brugge troffen Atletico Madrid en Porto elkaar in een duel tussen de twee favorieten voor groepswinst. Bij Atletico stonden Witsel en Carrasco in de basis en vooral die eerste blonk uit centraal in de defensie. Het venijn zat in de staart in deze partij want lang leken ze in Madrid af te stevenen op een gelijkspel.

Toen begon er nog een doelpuntenfestival want eerst bracht Hermoso de thuisploeg op voorsprong in wat de winning goal leek maar Porto kreeg nog een strafschop en maakte gelijk via Uribe. Gelijk dan maar? Neen, want Griezmann scoorde in de 11e minuut van de extra tijd nog de winning goal.

Een opsteker voor Club Brugge is dat Porto een rode kaart kreeg tegen Atletico Madrid. Topscorer Mehdi Taremi kreeg tweemaal een geel karton onder zijn neus geduwd en zal er dus niet bij zijn tegen Club Brugge volgende week. Vorig seizoen was Taremi nog runner-up in de topschuttersstand in Portugal, na een zekere Darwin Nunez.

Barça swingt, Bayern wint kraker in Milaan

In groep C moest Bayern München op bezoek gaan bij Inter Milan, zonder de geblesseerde Romelu Lukaku. Bayern domineerde de hele wedstrijd en won gevleid met 0-2 dankzij doelpunten van Sané en een eigen doelpunt van D'Ambrosio.

In dezelfde groep opende Barcelona tegen zwakke broertje Viktoria Plzen. De Tsjechen waren geen tegenstand voor Barcelona dat met 5-1 won. Robert Lewandowski weet ook bij Barcelona de goal staan in de Champions League, de Pool was goed voor een hattrick. Kessié scoorde het openingsdoelpunt voor Barça en Torres het laatste.

Tottenham wint tegen 10 man

Tottenham zag eerder op de avond hoe Sporting met 0-3 ging winnen tegen Frankfurt in hun groep voor ze zich moesten klaarmaken voor het duel tegen Marseille. De wedstrijd was lang gesloten tot een rode kaart van Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) in de 47e minuut. De thuisploeg nam de bovenhand en via een brace van Richarlison in het slotkwartier wonnen de Spurs met 2-0.