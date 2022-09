Spaanse pers keert kar 180 graden na invalbeurt Hazard: "Hij speelde briljant zoals Benzema"

Eden Hazard schitterde gisterenavond nog eens in de Champions League. Na vijf jaar scoorde hij nog eens een goal op het kampioenenbal na zijn vroege invalbeurt. Hij gaf ook een assist. De Spaanse pers keerde hun kar onmiddellijk.

MARCA was de dag begonnen met een stuk over de uitzichtloze situatie van Hazard bij Real Madrid. Na een halfuur blesseerde Benzema zich en mocht de Rode Duivel invallen, met het gekende gevolg. “Hij speelde briljant zoals Benzema. Hazard haakte steeds goed af, zocht naar ruimtes en toonde zijn spelintelligentie. Het was een nacht om te dromen van een comeback van de Belg.”

En ook AS liet zich heel positief uit. "Hazard voegt zich bij het feestje", kopt de toonaangevende krant. "Eden kan een tweede carrière beginnen als valse negen”, gaat de krant verder. “Wie weet wordt de Belg nog de aanwinst van de zomer.”