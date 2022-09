🎥 Michy Batshuayi scoort in blessuretijd winninggoal bij debuut voor Fenerbahçe

Michy Batshuayi heeft zich meteen belangrijk gemaakt bij Fenerbahçe door te scoren in de Europa League.

Nog geen week geleden zat Michy Batshuayi bijna bij Nottingham Forest, maar door administratief gedoe viel de transfer in het water vlak voor het einde van de transferperiode.

Fenerbahçe wierp de Rode Duivel een reddingsboei toe en hij werd amper twee dagen geleden werd hij voorgesteld bij de Turkse club.

In de eerste groepsmatch van de Europa League van Fenerbahçe tegen Dinamo Kiev maakte Gustove Henrique de openingsgoal voor de Turken in minuut 36. Na 65 minuten maakte Viktor Tsyhankov gelijk. Vier minuten later viel Batshuayi in voor João Pedro.

En Batshuayi deed ook wat hij veelal bij de Rode Duivels doet, scoren. Bekijk hieronder de goal van Batshuayi.