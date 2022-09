Luca Meisl is klaar om te schitteren voor Beerschot: "Beerschot heeft meer naam en faam dan die clubs"

Luca Meisl maakte deze zomer de overstap van Oostenrijk naar Beerschot. Hij is de nieuwe sterkhouder centraal achterin en speelde tot op heden elke minuut van in het nieuwe seizoen.

Net zoals Meisl is zijn nieuwe trainer ook van Oostenrijk. Al kenden ze elkaar niet persoonlijk. “Beerschot had me al een tijdje op het oog en ik had al enkele ­keren met Sander Van Praet (toenmalig technisch manager, red.) gesproken voor ik de trainer leerde kennen", verklaarde hij tegenover Gazet van Antwerpen. "Ik heb vorig jaar met Ried wel tegen zijn ploeg (LASK Linz, red.) gespeeld en hij was nog assistent-trainer bij de U18 van Oostenrijk toen ik daar ook speelde”, vertelt Meisl.

Meisl heeft al heel wat ervaring opgedaan. Hij speelde 87 wedstrijden in de hoogste klasse van Oostenrijk. Voor hem is een stap naar Beerschot en naar de Belgische tweede klasse zeker geen stap terug. “Nee, absoluut niet. Beerschot is een grote club die de ­ambitie heeft om snel weer in ­eerste klasse te spelen. De voorbije jaren speelde ik in Oostenrijk bij Ried, St. Pölten en Liefering. Beerschot heeft meer naam en faam dan die clubs, en dat zeg ik met respect voor mijn ex-clubs.”