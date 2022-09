🎥 Geplaagde Frenkie de Jong en invaller Lewandowski scoren voor Barcelona

FC Barcelona kon pas in de tweede helft op Cadiz scoren.

FC Barcelona speelde vandaag op het veld van Cadiz in La Liga. Na een scoreloze eerste helft begon de stress bij het team van Xavi toch wel toe te nemen. Cadiz pakte dit seizoen namelijk nog geen punt en dus zou puntenverlies een echte schande zijn voor de Blaugrana. Uiteindelijk brak niemand minder dan Frenkie de Jong de ban net voor het uur. Een voorzet van Rafinha kwam voor de voeten van de Nederlander die de 0-1 op het bord zette.

🤐 | Frenkie De Jong legt de haters het zwijgen op! 🔥 #CádizBarça pic.twitter.com/12NdyiVC73 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 10, 2022

Lewandowski kreeg vandaag rust van trainer Xavi en begon op de bank. Net voor het uur mocht de Poolse spits toch invallen voor Depay en daar zouden ze bij Barcelona geen spijt van krijgen. Ook wel nog even vermelden dat ex-Genkspeler Théo Bongonda op het uur mocht invallen bij de thuisploeg. Slechts acht minuten had Lewan'goal'ski nodig om de match met de 0-2 in een definitieve plooi te leggen. Na een voozet van opnieuw Rafinha bleef de bal voor de doellijn liggen. De Pool was er als de kippen bij om z'n zesde competitiedoelpunt van het seizoen binnen te duwen.