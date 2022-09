RSCA Futures overklassen Club NXT, maar missen efficiëntie: wel een toptalent aan het werk gezien

't Is soms leerzaam om eens naar een match van de beloftenteams in 1B te gaan kijken. RSCA Futures was sterker dan Club NXT, maar was niet efficiënt genoeg om meer dan een gelijkspel te halen. Maar dé ontdekking van de dag? Moussa Ndiaye!

Het blijft een raar zicht, zo'n 400 toeschouwers in het Koning Boudewijnstadion, waar er 50.000 binnen kunnen. Onder hen wel Frank De Bleeckere, Guillaume Gillet, Guillaume Preud'homme, Koen Persoons... Die laatste twee zitten in het bestuur van Club NXT en zagen de 29-jarige Lennart Mertens na drie minuten de score al openen na een goeie voorzet vanop rechts.

De twee 'oudjes'

Het was ver het enige wapenfeit van de bezoekers in de eerste helft. Anderlecht drukte en raakte via Angulo twee keer de paal. Stassin zag zijn inzet dan weer gepakt door Shinton. In de toegevoegde tijd van de eerste helft kwam Anderlecht wel op gelijke hoogte. Het was de routinier aan de andere kant die na een hoekschop binnen knikte. De 34-jarige David Hubert dus.

Anderlecht bleef drukken in de tweede helft. Ishaq speelde opnieuw als verdedigende middenvelder bij Anderlecht, maar maakte geen grootse indruk. Stassin kreeg nog de kansen om paars-wit de winst te bezorgen, maar Shinton lag telkens goed in de weg. Angulo trapte bij een vrije trap ook nog eens op de lat, de derde keer dus al.

Topper-in-wording

Maar wat een indruk maakte die Moussa Ndiaye. De van Barcelona overgenomen linksachter dweilde de flank af en zette verdedigers in de wind alsof ze er niet stonden. We kunnen ons niet inbeelden dat assistent Gillet dit niet gaat melden aan zijn T1. Ndiaye - die gaat niet lang bij de ploeg van Robin Veldman blijven - liet een paar sterke technische en efficiënte kunstjes zien.

Bijna ging Club in de slotfase nog met de zege lopen via een schot van Vermant. Met iets meer efficiëntie had RSCA deze match wel altijd moeten winnen, want Stassin had ook nog een huizenhoge kans die door Shinton gepakt werd.