'Mogelijk opnieuw uitstel van de Premier League'

Volgende week maandag is het de uitvaart van Queen Elizabeth II. Dat geeft mogelijk opnieuw problemen voor de Premier League.

Volgens The Times zou er door de staatsbegrafenis niet genoeg politie zijn om voor de veiligheid tijdens de Premier League-wedstrijden te zorgen. In London zouden er al 10 000 manschappen aanwezig zijn voor heel die operatie. Die komen uit alle delen van het Verenigd Koninkrijk.

Naast de veiligheid zou er ook nog een ander probleem kunnen zijn. Volgens de Daily Mail zouden er niet genoeg tv-wagens beschikbaar zijn om de live-uitzendingen mogelijk te maken. Sky News zou namelijk wagens inzetten die ze normaal voor de Premier League gebruiken."

Alles bij elkaar is het nog niet duidelijk of er komend weekend in de Premier League zal gevoetbald worden. Ook over de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Liverpool en de Europa League-wedstrijd tussen PSV en Arsenal bestaat nog geen duidelijkheid of die kunnen doorgaan.