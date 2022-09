Beerschot eist 254.000 euro van vuurpijlgooier, die ook nog gevangenisstraf riskeert

De man die een vuurpijl in het Antwerpse vak gooide tijdens de derby tussen Beerschot en Antwerp krijgt nog een serieuze schadeclaim aan zijn broek. Beerschot eist immers zo'n 254.000 euro van de man.

Jorn V.d.B. (28) liep het veld op en gooide een vuurpijl in het Antwerp-vak. Naast de schadeclaim, riskeert hij achttien maanden cel en zes jaar stadionverbod, weet Het Nieuwsblad.

"Het was niet alleen levensgevaarlijk, hij stond ook niet stil bij de gevolgen voor zijn eigen club, Beerschot”, zei advocate Nino Darsalia, die namens de Kielse club optrad. "De club is door de voetbalbond aansprakelijk gehouden en is gesanctioneerd. Twee wedstrijden moesten achter gesloten deuren gespeeld worden. Wij hebben een raming gemaakt van de misgelopen inkomsten aan tickets, drank, eten, loges en de fanshop. Beerschot eist een schadevergoeding van 254.000 euro. Reputatieschade is daar dan niet eens bij opgenomen. Eén dwaze actie van één individu kan aanzienlijke schade berokkenen."