Bondscoach van Wales tekent nieuw, langdurig contract

Rob Page, de bondscoach van Wales, heeft een nieuw contract van vier jaar getekend bij de Welshe voetbalbond.

Het contract van Page liep na het WK in Qatar af, maar nu kan hij doorgaan tot na het WK van 2026. Tussenin zit ook nog het EK van 2024. Vorig jaar geraakte Wales bij de laatste 16 op het EK.

De kwalificatie voor het WK in Qatar gebeurde onder Page voor het eerst sinds 1958. Het speelt in Qatar in poule B tegen Engeland, Iran en de Verenigde Staten.

“Er is geen grotere eer dan het coachen van je nationale team en ik kan niet wachten op de uitdagingen die de komende vier jaar zullen brengen, te beginnen met ons eerste WK in 64 jaar”, klinkt het bij Page.

“Dit is een spannende tijd voor het Welshe voetbal en ik hoop dat we het land in november trots kunnen maken en ons succes kunnen voortzetten door ons in de toekomst te kwalificeren voor meer grote toernooien.”