📷 1 miljard euro voor wie speler van FC Barcelona wil

FC Barcelona heeft vandaag het contract van goudhaantje Gavi verlengd tot 2026. Zijn afkoopclausule bedraagt maar liefst 1 miljard euro.

Gavi kwam in 2015 bij Barcelona in de jeugdopleiding toe. Hij verliet daarvoor Real Betis. In 2021-2022 maakte hij zijn debuut onder trainer Ronald Koeman.

Ondertussen is Gavi een vaste waarde in de elf van trainer Xavi bij Barcelona. Hij speelde ook al tien keer mee bij de nationale ploeg.

𝗚𝗮𝘃𝗶, 𝗰𝘂𝗹𝗲𝗿 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲!



📌 The renewal event will be this Thursday at 6 p.m. at Spotify Camp Nou. We'll see you there!