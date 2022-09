Schreuder relativeert nederlaag tegen Liverpool: "Er zat een spits van 75 miljoen op de bank"

Ajax verloor dinsdag van Liverpool nadat het net voor tijd nog een doelpunt slikte uit een standaardsituatie. Maar de Engelsen hadden genoeg kansen om het vroeger af te maken. "Dit is een leermoment voor ons", aldus Alfred Schreuder.

Schreuder kon de nederlaag ook plaatsen. "Ik denk dat we tegen een topploeg hebben gespeeld, de intensiteit was enorm hoog. We hadden moeite om in balbezit onze vrije mensen te vinden. We doen het één keer heel goed en dat leidde meteen tot een goal", zei hij na de match. "In de tweede helft doen we het een paar keer goed, maar was de eindpass niet goed."

"Dat het via een standaardsituatie nog misgaat, is zuur, maar daar kunnen we van leren. Ik kan niet zeggen dat deze nederlaag onverdiend was. Dat is duidelijk. Het is geen schande, maar we moeten ervan leren en kijken wat we beter kunnen doen."

Schreuder wees ook op de kwaliteit bij de Reds. "Deze intensiteit maak je vaak niet in de Nederlandse competitie mee. Je kan grote stappen zetten als je hiervan leert. Deze club zet Roberto Firmino en Darwin Núñez op de bank, een spits van 75 miljoen dus. Dat zegt alles."