Leicester-coach komt met een blessure-update over Dennis Praet

Dennis Praet is hersteld van een blessure. Dat vertelde Leicester-coach Brendan Rodgers.

"Het was enkele dagen uit, maar hij is opnieuw ok", zo vertelde Brendan Rodgers, coach van Leicester City, over Dennis Praet. "Vrijdag sluit hij opnieuw aan. Hij trainde met het revalidatieteam en het ging goed."

Praet had een kleine blessure aan zijn voet. Hij probeerde daar nog door te spelen.

De laatste wedstrijd van Praet voor Leicester was tegen Chelsea. Hij speelde toen 55 minuten. Tegen Tottenham krijgt hij mogelijk weer speelminuten.