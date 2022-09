Van overbodig tot onmisbaar: "Sowah is nog maar net begonnen, hij had zo'n coach nodig"

Kamal Sowah was vorig jaar nog de recordaankoop van Club Brugge, maar werd in de winter uitgeleend aan AZ. Na zijn terugkeer maakte Carl Hoefkens hem opnieuw belangrijk en nu wordt hij daarvoor beloond.

En daar zijn redenen voor, weet Peter Mills, die hem al jaren begeleidt. "Kamals grootste kwaliteit is zijn mentaliteit”, zegt Mills in Het Nieuwsblad. “Hij is een verlegen kerel, maar als mensen aan hem twijfelen, zal hij er alles aan doen om hun ongelijk te bewijzen. Daarom heeft hij afgelopen zomer op vakantie in Ghana extra hard gewerkt. Om 6 uur 's morgens stond hij al met z'n vrienden op het oefenveld, terwijl hij op zijn Apple Watch al zijn inspanningen bijhield."

Vorig seizoen kwam de Ghanees gewoon niet in ideale omstandigheden aan bij Club, meent Mills. "Kijk, toen hij eind augustus ­vorig jaar naar Club Brugge trok, werd hij vooral genekt door het feit dat hij de voorbereiding niet had meegemaakt. En tijdens de winterstop, toen er een nieuwe coach kwam, kon hij niet mee op stage door corona. Ik weet dat iedereen hem als een flop beschouwde, maar let maar op. Hij is nog maar net begonnen. Kamal heeft een trainer nodig die in hem gelooft en hem op de juiste manier - met de nodige vrijheid - uitspeelt. Marc Brys deed dat bij OHL en Carl Hoefkens nu ook. En je ziet: dan krijg je veel terug. Kamal zou zelfs een marathon lopen voor Hoefkens."