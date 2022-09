Na alle geruchten komt er eindelijk geld op tafel: 'Engelse traditieclub doet concreet bod op Tielemans'

Newcastle United snuffelde in het tussenseizoen al even aan Youri Tielemans, maar concreet werd de interesse nooit. Al kan daar de komende weken en maanden verandering in komen.

Youri Tielemans leek lange tijd op weg naar Arsenal FC of Manchester United, maar uiteindelijk voetbalt het jeugdproduct van RSC Anderlecht nog steeds bij Leicester City. Al zal dat sowieso niet meer voor lang zijn. Het contract van Tielemans loopt op het einde van het seizoen af, terwijl de contractonderhandelingen al eventjes zijn stopgezet. The Foxes willen de Rode Duivel in januari dan ook absoluut verkopen om hem niet gratis te zien vertrekken. En er is een concrete aanbieding. Eindelijk geld op tafel The Chronicle weet dat Newcastle United de lijn met Tielemans alvast warm aan het houden is. The Magpies polsten eind augustus al eventjes, maar concreet werden de onderhandelingen door tijdsgebrek nooit. Ondertussen ligt er een bod van twintig miljoen euro op tafel. Wordt ongetwijfeld vervolgd.