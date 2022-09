Guardiola trekt gelijkenissen met de grootmeester na goal Haaland: "Ik dacht meteen: Cruijff!"

Pep Guardiola wrijft zich natuurlijk in de handen nu hij een superspits als Erling Haaland heeft rondlopen. De Noor kan van alles een doelkans maken. Zo bewees hij gisteren opnieuw. De trainer van City trok meteen de gelijkenis met een goal van Johan Cruijff.

"Misschien weten de mensen die mij kennen hoe groot de invloed van Johan Cruijff is op mijn leven, als persoon, als mentor en als trainer", aldus Guardiola. "Jaren geleden maakte Cruijff in Camp Nou een ongelooflijke goal tegen Atlético Madrid. Het was erg vergelijkbaar met die van vanavond van Haaland. Op het moment dat hij scoorde dacht ik: Johan Cruijff."

Uiteraard doet het ook nog aan iemand anders denken. "Ik herinner me dat mijn grote vriend Zlatan Ibrahimovic ook die gave heeft om met zijn been zo hoog te komen. Ik denk dat het zijn natuur is. Hij is elastisch, flexibel en kan de bal dan nog raken en in het doel werken."