Dries Mertens wint topper met Galatasaray en pakt leidersplaats

Dries Mertens heeft met Galatasaray op de zevende speeldag van de Turkse competitie met 2-1 gewonnen van Konyaspor.

Sergio Oliveira, ex-speler van KV Mechelen, zette de thuisploeg al in de eerste minuut van de wedstrijd op voorsprong. Een kwartier later volgde via Cekici de gelijkmaker.

Na de rust leek geen van beide ploegen op weg naar de overwinning, maar een owngoal van Francisco Calvo op acht minuten van het einde besliste de match in het voordeel van Galatasaray.

Mertens begon aan de match, maar werd op het uur vervangen. Door de zege komt Galatasaray aan de leiding met twee punten meer dan Konyaspor. Basaksehir volgt op drie punten, maar heeft twee matchen minder gespeeld.