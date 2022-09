PSV ontslaat sportief directeur met onmiddellijke ingang

PSV en Directeur Voetbalzaken John de Jong hebben de doorlopende arbeidsovereenkomst per direct ontbonden, nadat er bij de Raad van Commissarissen onvoldoende basis was ontstaan voor continuering van de samenwerking.

“PSV dankt John de Jong, die in het verleden ook speler, scout en hoofdscout was in Eindhoven, voor zijn inspanningen in de voorbije ruim 22 seizoenen”, klinkt het op de website van de club.

Algemeen Directeur Marcel Brands legt uit waarom De Jong PSV verlaat. “Ik heb na een hectische laatste week van de transferwindow een evaluatie gehad met de Raad van Commissarissen”, vertelt Brands. “Daaruit is naar voren gekomen dat er bij de RvC unaniem een vertrouwensbreuk is ontstaan met betrekking tot het functioneren van John de Jong.”

“De directie is voortdurend een eenheid gebleven”, vervolgt Brands. “Zowel gedurende de transferwindow als erna, maar voor John persoonlijk is het een reden geweest om na te denken over zijn toekomst. Na enkele dagen bedenktijd heeft John aangegeven dat er voor hem een onmisbare vorm van back-up is weggevallen. We hebben de zaak met het grootst mogelijke respect afgesloten en wensen John oprecht het allerbeste.”

“De sportieve ambitie van PSV heb ik altijd in alles voorop gesteld, met oog voor de financiële gezondheid van de club”, zegt John de Jong. “Elke beslissing die deze zomer is genomen, had draagvlak van de hele directie. Deze staf en selectie zijn in staat om er een succesvol seizoen van te maken. Als PSV’er heb ik bijna de helft van mijn leven in verschillende rollen bij de club gewerkt. Dat zal ik blijven koesteren.”