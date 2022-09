Dodelijk efficiënt: Erling Haaland pakt uit met een straffe statistiek

Erling Haaland heeft in de Premier League al 10 keer voor Manchester City gescoord. In 6 wedstrijden is dat al straf, maar hij kan met nog iets straffers uitpakken.

Tegen Dortmund liet Erling Haaland nog maar eens zien dat hij heel vlot de weg naar het doel vindt. Ook heeft hij daar niet veel voor nodig. Statistiekenbureau Opta berekende dat Haaland maar 13,5 baltoetsen per doelpunt nodig heeft om te scoren in de Premier League. Hij zit al aan 10 goals in 6 wedstrijden. Haaland laat zijn 1e achtervolger ver achter zich. Antony staat 2e en heeft 28 baltoetsen nodig. Callum Wilson staat op plaats 3 en heeft er 28,5 nodig.





