🎥 Jonathan David helpt Lille aan de zege tegen Toulouse

Op de achtste speeldag van de Ligue 1 nam Lille het thuis op tegen Toulouse.

Lille was matig aan het seizoen begonnen met een 10 op 21 en wou tegen Toulouse punten pakken om de voeling met de top niet te verliezen.

Lille begon uitstekend aan de match met al na vijf minuten een goal van ex-Gent speler Jonathan David. Het is zijn tweede van het seizoen. Lille ging ook de rust in met die 1-0 voorsprong.

Maar na drie minuten in de tweede helft scoorde Toulouse al tegen via Chaibi. Lille stelde wel snel orde op zaken en vijf minuten later scoorde het al de 2-1 via Ounas. Daar bleef het ook bij en Lille staat zo voorlopig gedeeld vijfde samen met Lyon.