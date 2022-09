Axel Witsel in Madrileense derby: "Hoop om Eden Hazard tegen te komen"

Vanavond spelen Atletico Madrid en Real Madrid tegen elkaar. Voor Axel Witsel de eerste Madrileense derby.

Axel Witsel is alvast heel tevreden met zijn keuze voor Atletico. “Ik had het me niet mooier kunnen voorstellen”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben heel goed onthaald bij de club. De aanpassing verliep vlot. (lacht) Als je van een stad als Dortmund naar Madrid verhuist, is dat geweldig. Hier komt alles goed samen. Zowel voor de speler Witsel als voor mijn familie.”

Een absolute toptransfer op zijn 33ste. “Beter laat dan nooit? Leeftijd maakt niets uit als je je fysiek en mentaal nog goed voelt. En dat is het geval. Ik weet niet meer wanneer ik ooit zo’n zware voorbereiding heb gekend.

Witsel hoopt ook dat Eden Hazard mag spelen. “Ik hoop hem tegen te komen op het veld. Hoe meer Eden speelt, hoe sterker hij zal zijn bij de Rode Duivels. En als de coach me in de verdediging zet, staan we tegenover mekaar. Nu, als de scheidsrechter de wedstrijd op gang fluit, telt onze vriendschap niet. Nadien is Eden wel mijn maatje, mijn vriend.”