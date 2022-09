Clement pakt ruime overwinning met AS Monaco: "Ontbrak mijn team aan frisheid"

AS Monaco heeft op de achtste speeldag van Ligue 1 met 0-3 gewonnen van Stade Reims.

Na goed twintig minuten spelen stond Reims al met een mannetje minder na de rode kaart van Bradley Locko. De thuisploeg hield echter tot de rust stand.

Nadien brak AS Monaco helemaal los. Golovin zorgde voor de 0-1, maar het was wachten tot de slotminuten vooraleer Takumi Minamino (87) en Wissam Ben Yedder (90) de zege veilig stelden.

Clement komt met zijn troepen op de vijfde plaats, Reims staat net boven de degradatieplaatsen. De trainer verwees naar het ongelukkige uur (13 uur) van de match na een Europese match.

“Het ontbrak mijn team aan frisheid, maar hier winnen geeft veel vertrouwen en ik ben erg blij”, liet Clement noteren. “Lens en Lyon hadden moeite om kansen te creëren tegen Reims. We zagen dat het ingewikkeld was voor deze twee teams omdat ze weinig ruimte hadden. Daarom speelden we met vier verdedigers.”