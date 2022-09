Kylian Mbappé weigert eerst fotoshoot bij de Franse nationale ploeg door de portretrechten, maar de Franse bond gaat overstag

Kylian Mbappé heeft geweigerd om bij de Franse nationale ploeg aan de fotoshoot deel te nemen. Tussen de Franse voetbalbond (FFF) en Mbappé bestaat er al langer onenigheid.

Dinsdag is het bij de Franse nationale ploeg een fotoshoot, maar Kylian Mbappé zal daar niet aan deelnemen. Dat maakte hij via een persbericht kenbaar.

"We betreuren ten zeerste dat er geen akkoord kon worden bereikt, zoals gevraagd, in aanloop naar het WK", aldus Mbappé en zijn entourage. Al vanaf maart bestaat daar al controverse over. Er zijn ook enkele bijeenkomsten geweest over "de noodzaak om de overeenkomst inzake de voorwaarden voor het gebruik van zijn afbeelding te wijzigen."

Begin juli leek er een akkoord te zijn, maar aan L'Equpe vertelde de voorzitter van de FFF, Noël Le Graët, dat er tussen nu en het WK niets zal aangepast worden. Verdere gesprekken tussen beide partijen zijn uitgesteld tot na het WK. Daardoor zal Mbappé niet deelnemen aan de fotoshoot.

UPDATE: BOND GAAT OVERSTAG

Enige tijd later kwam de FFF met een persbericht: "Na besprekingen tussen kaderleden van de Franse nationale ploeg, de coach en een verantwoordelijke van de marketingafdeling, heeft de Franse voetbalbond besloten om de overeenkomst inzake de portretrechten van de spelers zo snel mogelijk te herzien."

L'Equipe weet dat Mbappé zo toch aan de fotoshoot zal deelnemen.