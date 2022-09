Louis van Gaal haalt alles uit de kast voor het WK in Qatar en zoekt hulp in de volleybalwereld

Louis van Gaal is nog bezig om zijn definitieve WK-selectie te maken. Daarbij haalt hij alles uit de kast.

Donderdag speelt Nederland in Polen. Zondag spelen ze thuis tegen de Rode Duivels. In de selectie zitten 4 doelmannen en woensdag komen daar nog eens 2 keepers bij.

Dan zullen alle doelmannen getest worden. "Ik zoek de beste penaltykiller en we zullen hen allemaal uittesten", aldus Louis van Gaal op een persconferentie. Voor die test doet van Gaal ook beroep op volleybalcoach Peter Murphy. Die moet een wetenschappelijke benadering introduceren.

Uiteindelijk zal de test bepalen welke doelmannen meemogen naar het WK in Qatar. Van Gaal is van plan om in zijn 26-koppige selectie 4 keepers mee te nemen.

Van Gaal weet maar al te goed dat een doelman belangrijk kan zijn op een WK. In de kwartfinales op het WK 2014 in Brazilië wisselde hij zijn doelman net voor de strafschoppenreeks. Tim Krul verving Jasper Cillessen en stopte enkele strafschoppen. Zo ging Nederland naar de halve finales en schakelden ze Costa Rica uit.