Lukebakio terug bij de Rode Duivels: "Overwoog om naar België te komen voor WK"

Na een jaartje is Dodi Lukebakio van Hertha Berlijn opnieuw Rode Duivel en daar had hij echt wel op gehoopt.

Geen transfer naar België deze zomer voor Lukebakio, maar wel een goede competitiestart bij Hertha Berlijn, waar hij basisspeler is en ook al drie keer wist te scoren.

Nochtans was de Jupiler Pro League zeker een optie. “Ik weet dat er verschillende clubs inlichtingen ingewonnen hebben, al heb ik uiteindelijk met niemand gesproken. Ik stond er in het begin van de transferperiode wel voor open om terug te keren”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Bij Wolfsburg kende ik een moeilijk seizoen, met het oog op het WK had ik nood aan speelminuten. Niet dat ik dacht dat ik die bij Hertha niet zou krijgen, maar… In België leek ik meer kans te maken.”

De selectie kwam dan ook niet echt als een verrassing. “Niet per se. Ik ben goed aan het seizoen begonnen bij Hertha Berlijn, dus ik wist wel dat ik mocht hopen. Maar dan nog blijft het spannend: er is zo veel concurrentie.”