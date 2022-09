Tielemans komt bij Duivels hoofd leegmaken na archislecht seizoensbegin: "Het weegt op mij... Elke week zo verliezen"

Er zijn sommige Duivels die niet met de volle goesting zijn afgezakt naar Tubeke. Met dat moordend programma in competitie en Europa hadden ze wel wat rust kunnen gebruiken. Maar Youri Tielemans hoort daar niet bij. De middenvelder is blij even weg te zijn bij Leicester City.

1 op 27 en een troosteloze laatste plaats in de Premier League... Tielemans heeft al mooiere periodes in zijn carrière gekend. "Het is tof om eens andere lucht op te snuiven", geeft hij toe. Het gaat heel moeilijk op clubniveau en hier kan ik mijn hoofd wat leegmaken. Het is een plezier om bij de nationale ploeg te zijn."

Wat er precies misloopt, daar kan hij de vinger niet op leggen. "Moeilijke vraag. Er zijn heel veel factoren die meespelen, heb ik al meermaals gezegd. We doen er alles aan. Het is nooit tof en het is heel negatief voor de club. We zijn als groep heel aangeslagen. Zeker zaterdag, na die nederlaag tegen Tottenham. Het was heel stil in de kleedkamer. Nog erger is om elke week zo te verliezen. Hopelijk komt er snel een einde aan."

Zoiets laat sporen na, zelfs bij iemand die zo rustig is als de 25-jarige Tielemans. "Dat blijft inderdaad malen in je hoofd, ook als je thuiskomt. We werken dubbel zo hard om het om te keren. Voetbal is een teamsport, het is heel moeilijk om alles onder controle te houden."

Geen transfer? Dat was mentaal soms wel moeilijk

En zeggen dat niemand had verwacht dat hij nu nog bij Leicester zou zitten. Een transfer naar Arsenal leek in de maak, maar het sprong in laatste instantie af. "Het is niet gebeurd, we moeten er dan ook niet te veel in detail over praten. Ik ben nog altijd heel blij bij Leicester en mijn familie voelt er zich goed. Ik heb altijd gezegd dat ik een project wou dat me aanstond en dat is er niet gekomen. Daarom heb ik beslist om te blijven."

"Op een bepaald moment was het wel moeilijk mentaal ja. Gaat er iets gebeuren of niet? Dan moet je de knop heel snel omdraaien. Die avond van de laatste transferdag hadden we ook een wedstrijd en dan moet je gewoon presteren."

Nochtans zit hij in zijn laatste contractjaar en is hij volgende zomer dus een vrije speler. Een topprestatie op het WK kan hem aan een toptransfer helpen. "Ik maak deel uit van de club, laatste jaar of niet. En het WK is gewoon heel belangrijk. Voor mij is het een eer om voor de nationale ploeg te mogen spelen. Daarvoor doe je het toch?"