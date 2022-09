Een vlammenshirtje van de Rode Duivels kopen? Dat kost u dan 139,99 euro (zonder naam)

Gaat u straks de Rode Duivels aanmoedigen in het nieuwe shirt? Wel, dat kan u nog een aardige duit kosten, want de prijzen voor 'het vlammentruitje' zijn niet min.

Er is al heel wat te doen geweest over de het nieuwe shirt. De vlammen doen velen aan een dartsshirt denken. Maar smaken verschillen natuurlijk. Als u straks het Adidas-truitjes wil kopen kost u dat welgeteld 139,99 euro. Als u daar nog uw naam op wil, wordt het 164,98 euro.

Dan hebt u het echte shirt in handen. Een replica kost 89,99 euro. Het is nog even wachten op de nieuwe uitshirts, maar die zullen waarschijnlijk wit worden.