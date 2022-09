Vanaken na oplawaai van Standard even kalm bij Duivels: "Ik geef altijd 100 procent, maar misschien is dat met mijn stijl niet altijd te zien"

Hans Vanaken is uiteraard weer opgeroepen bij de Rode Duivels. De laatste 3,5 jaar is dat een evidentie geworden. De Rode Duivel gaat er dan zelf ook vanuit dat hij meegaat naar Qatar. Mits hij fit en gezond blijft, lijkt dat ook nooit een probleem te gaan worden.

Nochtans had Vanaken een mindere wedstrijd tegen Nederland en moest hij daarna twee matchen op de bank blijven zitten. "Maar daarna mocht ik tegen Polen toch weer invallen. Voor mij persoonlijk was dat een leuke wedstrijd. We hadden veel dominantie. We hebben ons goed herpakt na de nederlaag tegen Nederland. En dat ik op de bank zat, had volgens mij niets te maken met die wedstrijd tegen Nederland. Maar dat moet je aan de bondscoach vragen."

Wil je nog even aan Raphael van der Vaart laten zien dat je niet "overschat" bent?

"Nee, bijlange niet. Ik denk dat ik genoeg bewezen heb. Niet alleen bij de Rode Duivels, maar ook bij mijn eigen ploeg."

Is je contact met de bondscoach veranderd sinds je status ook anders is?

"Nee, het is vrijwel hetzelfde als toen ik niet aan spelen toekwam. Ik ben altijd al heel positief geweest over de bondscoach. Hij is eerlijk naar mij toe. Er wordt uiteraard wel iets meer gebabbeld over de wedstrijd zelf."

Moet jij nu de knop omdraaien na die mindere prestatie tegen Standard?

"Totaal niet. We zijn op enthousiasme gepakt. Normaal hebben we genoeg ervaring om het weekend na een Europese match er ook in de competitie te staan. Standard zit in een goeie flow."

Verwijt je jezelf iets?

"Nee, ik weet van mezelf dat ik altijd mijn ding doe. Ik geef altijd alles, 100 procent. Dat is misschien soms niet te zien door mijn stijl, maar zondag was dat niet anders."

Je speelde al elke minuut dit seizoen. Dit kan een lang en mentaal en fysiek moeilijk seizoen worden voor jou.

"Hoe meer wedstrijden hoe beter. Ik vind het fijner om veel te spelen in plaats van veel te trainen. Het seizoen is nog maar net begonnen. Fysiek en mentaal heb ik er geen problemen mee. Het gaat nog drukker worden, maar zolang ik het fysiek aankan, speel ik liefst alles. En als er een probleem komt, zal ik dat op tijd aangeven."

Ben jij zeker dat je naar het WK gaat?

"Ik was er de voorbije 3,5 jaar altijd bij, dus ik ga er wel van uit ja. Maar er kunnen nog altijd blessures komen."

De bondsvoorzitter zei gisteren dat hij de Final Four naar België wil halen als jullie je plaatsen. Is dat een extra motivatie?

"Het zou natuurlijk leuk zijn om in eigen land te kunnen spelen. Maar nu gaat het vooral over die twee matchen. Het heeft geen zin om daar nu over na te denken. We moeten eerst die twee wedstrijden winnen."