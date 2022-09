Nieuwe bondsvoorzitter heeft grootse plannen: "Willen de Final Four van de Nations League in België organiseren"

De Belgische voetbalbond huldigde gisteren met trots hun nagelnieuwe bondsgebouwen in. In het bijzijn van heel wat prominenten verkondigde bondsvoorzitter Paul Van den Bulck de ambities. Volgend jaar willen ze immers al de Nations League Final Four naar ons land lokken.

En ook het WK voor vrouwen in 2027 zouden ze in België willen organiseren. Daarvoor hebben ze ook geld opzijgezet voor de vernieuwing van het Koning Boudewijnstadion. “Een goede infrastructuur is erg belangrijk”, legde Van den Bulck uit bij HLN. “We hebben internationale ambitie. De Belgische voetbalbond was te lang afwezig van het internationale toneel, en dat ondanks de prestigieuze prestaties van onze nationale teams. We zouden liever vandaag dan morgen het WK vrouwenvoetbal organiseren. We zijn, samen met Nederland en Duitsland, kandidaat voor de editie van 2027 en we kijken daar enorm naar uit.”

Als de Rode Duivels zich volgende week plaatsen, willen ze de finale van de Nations League ook in België laten doorgaan. “Het zou fantastisch zijn voor onze fans dat deze fantastische lichting spelers in eigen land kan strijden voor een trofee”, aldus Van den Bulck. “We hebben een akkoord met de stad Brussel voor enkele kleine aanpassingen van het Koning Boudewijnstadion. Bij kwalificatie zijn we grote kandidaat voor de organisatie.”

“Het Koning Boudewijnstadion voldoet momenteel niet meer aan de moderne comfortvereisten. Dat geldt ook voor vele clubstadions. Clubs botsen op obstakels, onder meer op het vlak van vergunningen. We willen samen met de autoriteiten een oplossing hiervoor vinden. Een goede infrastructuur is ook belangrijk voor het imago en de economie van ons land.”