Het klassement in 1B al eens bekeken? RSCA Futures maakt furore: "We laten ons wegzetten door een manneke van 17"

Er was veel kritiek op de intrede van de beloftenteams in de Challenger Pro League. Maar intussen trekken die jonge veulens wel goed hun streng in de profcompetitie. Vooral RSCA Futures heeft zijn start niet gemist. Met typisch Anderlecht-voetbal verrasten ze al meer dan één tegenstander.

De jonge gasten van coach Robin Veldman zijn als enige ploeg in de - wat we voor het gemak nog even 1B gaan noemen - reeks. En daarbij zaten al de grote titelkandidaten Lierse Kempenzonen en Lommel SK. Uitgerekend tegen die twee ploegen werd gewonnen. De andere vier wedstrijden eindigden op een gelijkspel.

Niet toevallig, want als er ruimte ligt omdat de andere ploeg ook wil voetballen, zijn ze op hun best. David Hubert leidt een talentvolle verdediging met toptalent Ethan Butera naast zich. Met Masscho, Leoni en Lissens stonden er vrijdag nog drie jonge twintigers op het veld, de rest zit nog altijd in hun tienerjaren. De 17-jarige Lucas Stassin scoorde een hattrick...

Stevige boys

"Ze moeten meer man worden", zei Felice Mazzu na de nederlaag tegen Westerlo over zijn Neerpede-talenten. Bij Lierse Kempenzonen hadden ze daar een andere mening over. "We laten ons wegzetten in de duels door een manneke van 17", zuchtte coach Tom Van Imschoot na de partij. Ze kunnen dus ook knokken.

Dat mag ook een pluim naar trainer Veldman zijn. Vorige week was Stassin nog heel ongelukkig in zijn acties tegen Club NXT. Hij had verschillende kansen om hen ook daar de winst te bezorgen en was quasi ontroostbaar na de match. Veldman nam hem onmiddellijk bij zich om hem vaderlijke raad en een knuffel te geven. Qua people management zit het goed.

Op het middenveld loopt met Theo Leoni misschien wel de meest onderschatte speler van Anderlecht rond. De 22-jarige linkse poot is kapitein en recupereert en verdeelt. In 1B hebben ze het moeilijk met de veelzijdige middenvelder die al tien jaar bij de club zit. De van Barcelona overgenomen Moussa Ndiaye - afgelopen weekend gekwetst - kan trouwens een sensatie worden.

Support

Wat wel nog beter kan... De interesse van de fans. Het is echt wel eens de moeite om te gaan kijken, maar voorlopig trekken de Futures slechts een 400-tal toeschouwers in thuismatchen. In een immens Koning Boudewijnstadion is dat slechts een vlekje. De supporters zijn altijd blij als er een Neerpede-product in de eerste ploeg komt. Maar nu hebben ze de kans om ze daarvoor al eens aan het werk te zien.