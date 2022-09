🎥 Speler Mumbai City heeft trainingsstage van 2 weken bij Lommel SK achter de rug

Lommel SK is sinds enkele jaren lid van de City Football Group. Ze kregen de afgelopen twee weken een speler van zusterclub Mumbai City FC over de vloer voor een trainingsstage.

Lalengmawia 'Apuia' Ralte is een naam die bij slechts weinigen een belletje zal doen rinkelen, maar de talentvolle middenvelder van Mumbai City FC was de afgelopen weken te bewonderen op de Belgische velden. Via de City Football Group beleefde Ralte een trainingsstage van twee weken bij Lommel SK. "Het is geweldig om hier te zijn en ook om de eerste Indiër hier te zijn. Ik wil de club bedanken en ook de City Football Group om me deze kans te geven", vertelde de middenvelder aan de media van Lommel SK.

"Iedereen was professioneel en iedereen wordt hier zeer goed behandeld. Het voelt alsof ik hier met iedereen vrienden ben geworden. De dingen die we hier deden waren bijna hetzelfde als in Mumbai op het vlak van voetbal, maar de intensiteit ligt hier veel hoger. Iedereen is hier snel en je hebt niet veel tijd aan de bal. Je moet hier dus sneller denken, dat is het grootste verschil", ging hij verder. "Ik wist voor ik hier aankwam niet goed wat ik moest verwachten. Ik heb namelijk nooit voor een Europees elftal gespeeld. Nu weet ik waar ze mee bezig zijn, wat ze eten,... . Het is dus een heel leerproces geweest voor mij. Ik denk dat ik door deze ervaring veel beter geworden ben", besloot de speler van Mumbai City.