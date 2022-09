Club uit de Bundesliga boycot het WK 2022 in Qatar

Met nog twee maanden te gaan voor de aftrap van het WK 2022 neemt het aantal boycotaankondigingen toe.

Deze donderdag maakte de Duitse club Hoffenheim bekend het WK van 2022 te zullen boycotten. De Bundesliga-club zal geen foto's of video's van de wedstrijden posten, en dat is anders dan in het verleden. De spelers van de club die werden opgeroepen voor de nationale ploeg werden gevolgd door de clubmedia van Hoffenheim, maar dat zal dit jaar niet het geval zijn. TSG wordt zo de eerste Bundesliga-club die een dergelijk standpunt inneemt.

"De afgelopen jaren hebben we grote voetbalevenementen in woord en beeld gebracht. De focus lag op onze spelers die voor hun land uitkwamen en ook TSG vertegenwoordigden. Dit jaar doen we geen verslag van het WK in Qatar", zetten ze op Twitter.