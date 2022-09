Manchester United-legende liet haar groeien met een reden: "Bewijzen dat ik geen drugs had genomen"

We zijn het bijna allemaal vergeten ondertussen en na zijn spelerscarrière is hij doorgegaan als analist maar in 2003 werd Rio Ferdinand voor acht maanden geschorst wegens het missen van een drugstest.

Rio Ferdinand is een monument bij Manchester United, verdedigde de clubkleuren van 2002 tot 2014, won de Champions League en 6x de Premier League. Maar in 2003 zag het er even heel somber uit voor de centrale verdediger.

Hij miste namelijk een drugstest en daarvoor werd hij geschorst voor acht maanden. Ferdinand zelf zegt nog altijd dat hij niet correct geïnformeerd werd dat er een test zou plaatsvinden en daarom niet aanwezig was.

De voormalige Engelse international wou er echter alles aan doen om zijn onschuld uit te schreeuwen en daarvoor had hij een plannetje. Restanten van drugs blijven namelijk voor een lange tijd achter in het haar. Daarom liet Ferdinand zijn haar groeien en had hij eventjes gevlecht haar. Na enkele maanden was het haar lang genoeg en kon er aangetoond worden dat Ferdinand geen drugs had gebruikt. Toch bleef zijn schorsing staan aangezien dat de normale procedure was bij het missen van een drugstest.