Analisten vol lof voor Rode Duivel: "Hij bepaalt alles, een genot om naar te kijken"

De Rode Duivels namen het donderdagavond op tegen Wales in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte daarin meteen indruk.

"Of hij de beste speler ter wereld is? Dat weet ik niet, maar hij is in ieder geval opnieuw steengoed", aldus Jan Mulder bij VTM al tijdens de rust van de wedstrijd tegen Wales.

Genot

"De Bruyne draagt de hele wedstrijd, het is echt een genot. En hij had er ook echt zin in, echt klasse op verschillende manieren. Dat doelpunt? Hij deed het helemaal verkeerd (lacht). Neen, de snelheid waarmee hij dat doet ... Een geweldig doelpunt."

Timmy Simons pikte in: "Hij bepaalt gewoon alles. Het tempo, de versnelling, wanneer we druk gaan zetten en op welke manier. Hij is de baas van elk elftal. Hij maakt de andere jongens beter."