📷 Na de vlammen is er ook het Tomorrowland-shirt: de uitshirts van de Rode Duivels

Tegen Wales speelden de Rode Duivels met vlammen op hun shirts. Tegen Nederland zullen ze hun nieuwe uitshirt voor de 1e keer tonen.

In de aanloop naar het WK moest er ook een nieuw uitshirt komen. Die is hoofdzakelijk wit en er staan ook enkele opvallende dingen op.

"Uit respect voor de lange geschiedenis van de uitshirts is de basiskleur wit", aldus de Belgische voetbalbond. "Het festivalgeïnspireerde shirt is voorzien van de LOVE-opdruk en een opvallende grafische print. Die is geïnspireerd op het wereldberoemde vuurwerk van Tomorrowland en staat symbool voor de gedeelde waarden op vlak van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. Op die manier willen de Rode Duivels en de betrokken partners tijdens deze woelige periode op een positieve en ludieke manier tot ‘LOVE’ oproepen."

Tijdens de laatste wedstrijd in de Nations League tegen Nederland zullen de Duivels het nieuwe shirt voor de 1e keer dragen.