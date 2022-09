Analist zeer kritisch over selectie voor Rode Duivel: "Dat blijft onbegrijpelijk"

Franky Van der Elst is een analist met het hart op de tong. Ook over de selectie van Roberto Martinez had hij dus wel wat te vertellen.

Zeker de selectie van Jason Denayer blijft in de ogen van de analist een hele rare keuze van Roberto Martinez. Onbegrijpelijk "Het blijft onbegrijpelijk dat je een speler oproept die eigenlijk niet inzetbaar is", aldus Van der Elst in Het Nieuwsblad. "Die mag dan eens meedoen als ze een mannetje tekort komen op training." Ook Johan Boskamp is kritisch: "Ik snap er niets van. Zelf ben ik gek van Zinho Vanheusden. Die is ondertussen weer fit, roep hem dan op hé."





