Vorig seizoen nog bij Beerschot, nu op weg naar ... Liverpool? 'Klopp gecharmeerd'

Vorig seizoen speelde hij nog bij Beerschot, nu staat hij in de belangstelling van Liverpool. Of hoe snel het kan lopen in een carrière.

Moises Caicedo speelde vorig seizoen nog zes maanden op huurbasis van Brighton & Hove Albion voor Beerschot. Caicedo In januari werd hij al teruggehaald, bij Brighton heeft hij ook al de nodige indrukken nagelaten. En dat levert ook op. Ondertussen heeft ook Jurgen Klopp laten weten dat hij ten zeerste gecharmeerd is door de middenvelder. En volgens Football Insider zou de 20-jarige Colombiaan een optie zijn voor komende winter of zomer.