Dendoncker haalt wedstrijdselectie bij de Rode Duivels niet

De Rode Duivels spelen in de Nations League tegen Nederland. Enkele spelers vielen naast de wedstrijdselectie.

De opvallendste naam die ontbreekt bij de Rode Duivels is Leander Dendoncker. Hij haalde de wedstrijdselectie van Roberto Martinez niet. Nochtans trainde hij zaterdag gewoon mee.

Nochtans werd hij in het basiselftal verwacht. Achterin kiest Martinez echter opnieuw voor Zeno Debast. Waarom Dendoncker er niet bij is, is niet duidelijk.

Ook Matz Sels, Wout Faes, Brandon Mechele, de geblesseerde Dries Mertens en Jason Denayer staan eveneens niet op het wedstrijdblad. Dedryck Boyata haakte zaterdag al af.