Hein Vanhaezebrouck legt uit waarom AA Gent Nikola Storm niet ging halen

Hein Vanhaezebrouck stelt het nog zonder vervanger van de geblesseerde Tissoudali. Nikola Storm is een naam die deze zomer wel circuleerde, maar de linkerflankspeler bleef bij KV Mechelen.

In de eerste 'Stropcast', een podcast van AA Gent, stelde Hein Vanhaezebrouck aan de kaak dat spelers van Anderlecht wel héél snel voor de Rode Duivels worden opgeroepen. Ook de transferpolitiek van de Buffalo's was een onderwerp dat besproken werd. En waarom er nog een vervanger is gevonden voor de uitgevallen Tarik Tissoudli.

Geen miljoenen meer beschikbaar voor Storm

"Het financiële komt daar bij kijken. Als je in een vijver moet vissen met vooral kleine vissen, is het moeilijk om daar toch één grote in te vinden", aldus Vanhaezebrouck. Storm is het alleszins niet geworden. "Wij kunnen geen x miljoen uitgeven voor Cuypers en dan ook nog eens x miljoen uitgeven voor Storm. Daar hebben we de middelen niet voor. Dat is onmogelijk voor ons."

Ondertussen deed AA Gent ook nog andere transfers. "Bij Hong heb ik meteen gezegd dat we die moesten nemen en dan kregen we ook positief advies van de scouting. Ze vonden ook dat dat een goede speler was. De scouting was eerst op zoek naar een middenvelder met gestalte. Daarom was hij voor hen niet meteen in zicht gekomen. Het definitief binnenhalen van Torunarigha heeft ons ook wat geld gekost en dan is het pakket op."