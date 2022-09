Jason Denayer was opvallende aanwezige op laatste training van de Rode Duivels

Alle trainingen zijn achter de rug, laat de match van de Duivels tegen Oranje maar komen. Denayer was er op die laatste training ook bij.

In principe de logica zelve dat een opgeroepen speler zich meldt op training, maar de situatie van Jason Denayer is op zijn minst speciaal te noemen. Aangezien de verdediger geen club heeft, zijn er ook vragen te stellen over zijn fitheid. Opvallend was dat hij het zaterdag niet enkel bij individuele oefeningen hield, maar alles op training meedeed met de rest van de groep.

Het zal Denayer alleszins deugd doen om opnieuw deel uit te maken van een spelersgroep, want dat heeft hij de laatste maanden in clubverband dus niet meer kunnen ervaren. Terwijl Dries Mertens en Dedryck Boyata de afwezigen waren, was Denayer dus de aanwezige die wel wat stof doet opwaaien.

Niet inzetbaar

Desondanks is de ex-speler van onder meer Olympique Lyon en Celtic Glasgow dus niet inzetbaar voor de interland tegen Nederland van zondagavond.