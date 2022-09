Barcelona heeft uitsluitsel over blessure van Ronald Araujo

Tijdens een vriendschappelijke wedstrijd met Uruguay tegen Iran viel Ronald Araujo uit met een beenblessure.

De 23-jarige Uruguyaan liep een ernstige blessure aan de adductoren op. Er circuleerden verschillende geruchten over hoe lang hij uit zou zijn.

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe heeft Barcelona ondertussen duidelijkheid gekregen over de onbeschikbaarheid van hun speler.

Araujo moet wel degelijk onder het mes, waardoor hij zeker twee maand out is. Daardoor mist hij ook het WK in Qatar.