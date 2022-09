🎥 Jeugdinterland tussen Frankrijk en Polen loopt helemaal fout en wordt stopgezet

De wedstrijd werd gespeeld op het Lafarge-toernooi. In de eerste helft viel alles behoorlijk mee. De ruststand was 2-2.

Na de pauze veranderde de match in een nachtmerrie, zo schrijft L’Equipe vandaag. De Fransen kregen in korte tijd twee keer rood.

Polen scoorde de 2-3 en dan gingen de poppen helemaal aan het dansen. Er volgden nog twee rode kaarten. Eentje voor een kopstoot en nog eentje voor een doodschop.

Beide ploegen sloegen aan het vechten, waardoor de wedstrijd gestaakt werd.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4