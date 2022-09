Analist dient Louis van Gaal van antwoord over "slechte match tegen Belgen"

Louis van Gaal liep niet warm van het spel van zijn eigen Oranje tegen de Rode Duivels, ondanks de 1-0-overwinning.

Van Gaal was niet echt blij met het geleverde spel van Nederland. Sportjournalist Henk Spaan vond de kritiek van de Nederlandse bondscoach echter niet terecht. Hij vond dat Nederland niet slecht gespeeld had.

“We wonnen wel van de nummer twee van de wereldranglijst. Weet je wie slecht waren, Louis: België, Italië, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, die waren slecht. Wij niet. Wij waren goed”, klinkt het in Het Parool.

Volgens Spaan kon Oranje in het slot van de wedstrijd de score zelfs nog opgedreven hebben tot 3-0 of zelfs 4-0. Misschien was Van Gaal in dat geval wel positief geweest.