Al 36 keer opgeroepen onder Roberto Martinez, maar toch is WK héél ver weg voor Bruggeling

We durven te denken dat Brandon Mechele de bui al heeft voelen hangen. De ervaren verdediger van Club Brugge wordt wel regelmatig opgeroepen voor de nationale ploeg, maar speelt quasi nooit. Het WK in Qatar lijkt een verre droom voor hem.

De 29-jarige verdediger werd door Roberto Martinez al 36 keer opgeroepen en speelde daarin... drie keer. 19 keer mocht hij op de bank zitten, 15 keer zat hij in de tribune. De afgelopen twee matchen was hij alweer een tribuneklant. Hij speelde twee keer als basisspeler in oefenmatchen tegen Zwitserland en Ivoorkust en mocht één keer één minuut invallen tegen Kazachstan.

In de hiërarchie lijkt hij voorbij te zijn gegaan door zowel Zeno Debast als Arthur Theate. Een selectie voor het WK is dus ver weg, want Martinez gaat nooit zes centrale verdedigers meenemen als hij daar ook nog Leander Dendoncker kan zetten.