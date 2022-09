Onderonsje na Engeland-Duitsland voedt geruchten over transfer van topspits naar Bayern

Thomas Müller en Harry Kane hebben de transfergeruchten weer gevoed. Na een onderonsje tussen de twee na de match tussen Duitsland en Engeland wordt er druk gespeculeerd over een verhuis van de Tottenham-spits.

De fotografen zoomden maandagavond gretig in op het onderonsje tussen Kane en Müller, die grappend en lachend met elkaar spraken na de 3-3. In Duitsland wordt afgevraagd of de twee aanvallers ook van gedachten hadden gewisseld over een mogelijke samenwerking.

Want Kane wordt gezien als een topkandidaat om komende zomer de overstap van Tottenham Hotspur naar Bayern München te maken. Zo weet BILD dat er een Beiers bod zal komen als de Engelse spits zijn nog tot 2024 lopende contract in Londen niet gaat verlengen. Na het vertrek van Lewandowski is Bayern op zoek naar een nieuwe centrumspits.