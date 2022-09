Een afscheid in stijl? Het is dé zekerheid dat Roberto Martinez na Qatar zal vertrekken

Over minder dan twee maanden trappen de Rode Duivels hun WK in Qatar af. De speculaties rond de selectie van Roberto Martinez zijn legio. Maar ondertussen vergeten we één zekerheid.

We kunnen ondertussen stellen dat het WK in Qatar het laatste hoofdstuk van Roberto Martinez zal worden als bondscoach van de Rode Duivels. Zelfs een wereldtitel zal er niet voor zorgen dat de Spanjaard in 2023 nog steeds aan het roer staat. De Spanjaard weigerde de voorbij jaren meerdere (lucratieve) aanbiedingen en bleef loyaal aan de Rode Duivels. Of beter gezegd: aan zijn Rode Duivels. En net dat was de voorbije weken en maanden een bron van kritiek. © photonews Ook Martinez beseft dat het verhaal stilaan ten einde aan het komen is. Hij zal niét de bondscoach zijn die de Rode Duivels helemaal zal vernieuwen. Hij zal niét de selectieheer zijn die definitief afscheid zal nemen van een groot deel van de Gouden Generatie. Al hoopt Martinez wél afscheid te nemen in stijl. Een afscheid dat hem toelaat om verder te schrijven aan geschiedenisboeken én hem in één adem een leuke club oplevert om 2023 te starten. En jawel, we gunnen het hem allemaal.