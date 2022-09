Marktwaarde Eden Hazard op laagste niveau in meer dan twaalf jaar

Het loopt al een hele tijd niet goed voor Eden Hazard, en dat is er aan te zien in zijn marktwaarde.

De marktwaarde van Eden Hazard ging in zijn hele periode bij Lille en Chelsea in een opwaartse beweging. Die bereikte een hoogtepunt halfweg 2019, toen hij zo’n €150 miljoen waard was. Net op dat moment maakte hij zijn transfer naar Real Madrid.

Sindsdien gaat het alleen maar bergaf met de marktwaarde van Hazard. Ook dit seizoen speelt hij amper bij Real Madrid, slechts één basisplaats en drie invalbeurten. Zijn marktwaarde zakte bij de laatste update op Transfermarkt tot €12 miljoen.

Dat is de laagste marktwaarde voor Eden Hazard sinds begin 2010, toen hij op 19-jarige leeftijd nog bij Lille speelde. Als Real Madrid hem ooit nog wil verkopen dan zullen ze niet veel meer van de €115 miljoen die het ooit voor Hazard betaalde terug zien