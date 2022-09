Rode Duivels zullen beperkte steun krijgen in Qatar: nog geen 1.000 Belgische fans kochten ticket

De Rode Duivels zullen in Qatar niet op massale steun van aanwezige supporters moeten rekenen. De interesse in het toernooi vanuit Belgische kant is beperkt, zo blijkt uit de tweede ronde van de ticketverkoop.

Het is niet echt gestructureerd georganiseerd. Gisteren werd er last minute nog een verkoopronde geregeld waarbij 550.000 tickets worden verkocht. De startdatum daarvan was niet bekend en dus werden vele fans verrast. Bij de overkoepelende supportersclub 1895 werden tot gisteren amper 886 tickets verkocht, weet Het Nieuwsblad.

Van de 3 miljoen tickets zijn er intussen zo'n 2,45 miljoen verkocht. De landen in de buurt kochten de meeste tickets, maar ook in de Midden- en Latijns Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië en Mexico en in onze contreien vanuit Engeland, Duitsland en Frankrijk is de interesse groot.