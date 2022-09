België werkt samen met andere landen om de mensenrechten in Qatar aan te kaarten

Al van bij de toezegging is er kritiek op het WK 2022 in Qatar. Heel vaak gaat het over de mensenrechten in het land en de omstandigheden waarin de arbeiders de stadions moesten bouwen.

Denemarken zal met speciale shirts het WK spelen. Ze willen niet zichtbaar zijn tijdens een tornooi dat duizenden levens heeft gekost. Ook België zit niet stil en ze werken onder meer met Denemarken samen om de mensenrechtenproblematiek in Qatar aan te kaarten. "Samen met nog 7 andere gelijkgezinde landen uit Europa en de UEFA hebben we een werkgroep opgezet", vertelde CEO van de KBVB Peter Bossaert aan Het Laatste Nieuws. "Onder meer safe houses zijn daar al uit voortgekomen." Bij de Rode Duivels en de 8 andere landen zullen ze op het WK een speciale kapiteinsband dragen. "Die is symbolisch en die werd bij de laatste interlands al gedragen", ging Bossaert verder. "Ten slotte hebben we met Amnesty International ook een platform opgericht. Ook gaan we elke 3 maanden met Qatar en de FIFA samenzitten om initiatieven te nemen", besloot Bossaert.