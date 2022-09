Challenger Pro League: Geen winnaar in spektakelmatch Virton-Club NXT, Dender boekt belangrijke zege tegen Jong Genk

Op vrijdagavond stonden twee wedstrijden van de zevende speeldag op het programma.

Virton – Club NXT

Zowel Virton als Club NXT begonnen fors aan de wedstrijd. Als na vier minuten stond Virton op voorsprong na een goal van Souleymane. Vijf minuten later stond het alweer gelijk na een goal van Noah Mbamba. Club NXT duwde door en na 25 minuten stond het via Sabbe 1-2 voor. Maar Virton gaf niet op en scoorde voor de rust nog de gelijkmaker via Droehnle met een heerlijke vrije trap.

Ook in de tweede helft ging het scoren verder. Al na vijf minuten zette Homma Club NXT weer op voorsprong. Souleymane maakt zorgde er in minuut 65 voor een derde keer dat Virton gelijk kwam. Maar bleef het ook bij: 3-3.

Beide ploegen schieten met dat gelijkspel niet veel op. Virton staat nu achtste met acht punten uit zeven wedstrijden. Club NXT heeft zeven punten uit zeven wedstrijden en staat nu tiende.

Jong Genk – Dender

Jong Genk speelde met Dewaest en Sadick in de basis. De wedstrijd bleef lang gesloten, maar twintig minuten voor tijd kon Lallemand toch scoren voor Dender. Twaalf minuten voor tijd besliste Rajsel de match door de 0-2 te scoren. Dender pakt zo een tweede zege op rij en komt weg van de laatste plaats.

Bij Jong Genk gaat het niet goed, het blijft met 2 op 18 achter en staat nu gedeeld laatste samen met Deinze, dat wel nog speelt tegen Beerschot.