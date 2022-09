De nieuwe wind door de Ghelamco Arena, ook wat transfers betreft

Bij AA Gent waait een nieuwe wind. Ook bij de aanstelling van transfers, zo blijkt. De scouting is er belangrijk(er) geworden.

Het was duidelijk bij de aanstelling en voorstelling van een aantal van de nieuwkomers bij AA Gent: ook hoofdscout Samuel Cardenas was er vaak bij.

Om een woordje uitleg te geven, of om aan te tonen dat de scouting ook gewoon van groot belang is geworden voor Gent.

Cardenas

Hugo Cuypers was een transfer die er al heel lang zat aan te komen - Hein Vanhaezebrouck was vorig jaar meermaals vol lof over hem.

Maar Hyenseok Hong, Jens Petter Hauge en Paul Nardi hebben ook voor een kwaliteitsinjectie gezorgd ondertussen. Niet bijster veel transfers, maar wel een aantal belangrijke. Daarbij zullen ook data een grote rol gespeeld hebben.